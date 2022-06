Mossoró registra aumento de 30% nos casos positivos para Covid-19

Nos últimos dias, Mossoró está vivenciando um aumento considerável dos casos positivos para covid-19 e de pessoas com sintomas gripais. Há 10 dias, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Belo Horizonte, vem recebendo um número cada vez maior de pessoas com os sintomas, e é crescente o número de casos positivos, testados apenas na rede pública de saúde.

De acordo com informações repassadas a servidores de UPA´s ao site Oeste em Pauta, há orientação do município de que a situação seja silenciada. A secretária municipal da Saúde, Morgana Dantas que negou essa orientação ao site, e fez alguns esclarecimentos sobre os surgimento de novos casos de covid em Mossoró.

“A testagem nunca deixou de acontecer, ela continua ocorrendo na UPA do Belo Horizonte. Não existe nenhum problema sobre a divulgação dos dados. Hoje mesmo recebemos as informações dos exames colhidos e dos resultados positivos dentro da UPA. Ontem, foram realizados 178 exames, e desses, 63 foram positivo”, informou a secretária.

Sobre a crescente onda de novos casos, a secretária, atribui o momento, principalmente a falta de procura por parte da população da vacina contra covid-19 e sazonalidade da doença. É importante frisar que, mesmo com o número de positivos maior na cidade, agora dando 30% de casos, esse percentual, ainda é menor do que os registrados em janeiro e fevereiro desse ano.

“Aqui no município só para lembrar em janeiro nós tínhamos ainda uma média de 36,6% dos exames realizados dando positivo. Em fevereiro, nós tínhamos, 38%, lembrando que nessa época o uso obrigatório da máscara, tanto em ambientes fechados quanto abertos. Em março nós tínhamos só 2,7%, dos exames positivos. Em abril nós tivemos a liberação do uso de máscara e só 1% no número de casos. Em maio nós tivemos já um aumento para 14% dos casos e totalizando tudo. A gente teve agora já em junho, um número de 30,75%, dos casos positivos”, informou Morgana Dantas.

Segundo ela, na cidade estão sendo ofertadas doses de vacina na rede municipal de saúde, e em diversos postos extras como Partage Shopping e ainda tem outros pontos extras como a Faculdade de Enfermagem da Uern, que funciona no centro da cidade.