Mossoró registra aproximadamente 20 milímetros de chuvas em 24 horas

Em 24 horas, o município de Mossoró registrou aproximadamente 20 milímetros de chuvas nos pluviômetros instalados em duas diferentes regiões da cidade. É o que aponta o monitoramento realizado pela Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seadru). O período refere-se das 7h da segunda-feira (28) às 7h desta terça-feira (29).

O pluviômetro (automático) instalado no bairro Costa e Silva registrou 19,2 milímetros. Já o equipamento montado no bairro Alto da Conceição (manual) verificou 18,5 mm. Professor de Ciências Naturais e responsável pelo monitoramento, Alciomar Lopes explicou o que ocasionou esta chuva repentina em Mossoró no final do mês de julho.

“Alguns fatores ocasionaram essa chuva registrada em Mossoró, como frente fria que veio da região norte do Amazonas e do Sudeste, mas principalmente da Região Norte e chegaram ao Rio Grande do Norte pelas regiões Oeste, Central e Litoral Leste”.

O professor continua: “Ao chegar no litoral houve uma formação de dois cavados, que são alongamentos de baixa pressão estacionados próximo ao litoral Leste, que compreende Natal e toda aquela região, associados à alta temperatura da nossa região que proporcionaram a formação das nuvens e consequentemente precipitações em todas as regiões do Rio Grande do Norte”.

Alciomar Lopes também acrescenta que a região mais favorecida com esses fatores que ocasionaram essa última precipitação pluviométrica foi a Região Oeste potiguar. Houve registro de chuvas em 25 cidades da região, com destaque para Patu, que teve 42 milímetros.