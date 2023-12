Mossoró registra alta de infecções por Covid-19

Mossoró tem registrado aumento no número de casos Covid. A Secretaria Municipal de Saúde está atenta e monitora constantemente a incidência na cidade. Não se sabe ainda as razões para o aumento. Se considerar o Estado vizinho, o Ceará, é possível que duas subvariantes até então inéditas no Brasil podem ser as responsáveis pelo aumento dos casos da doença. Mas, por enquanto, nada neste sentido foi confirmado.

Segundo os dados fornecidos pela SMS, o aumento de pessoas que positivaram para Covid cresceu de forma impressionante. Em outubro, foram três casos registrados. Em dezembro foram 84, dados atualizados até esta sexta-feira (22).

A secretária Morgana Dantas explicou que é importante buscar uma Unidade de Pronto Atendimento para fazer o teste, porém, o Município aguarda o envio de mais testes para a cidade. “Recebemos a notícia que deve estar chegando próxima semana. Então, estamos limitando a casos mais graves e transferências para internações”, explicou.

O aumento de casos não se limitou apenas aos testes positivos. Há internações nos hospitais públicos e privados. Na rede pública, dez pessoas estão internadas, sendo nove no Hospital Tarcísio Maia e um no Rafael Fernandes. Duas seguem na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Na rede privada, há uma pessoa na UTI. Apesar dos números, não há sobrecargas na rede hospitalar e a maioria dos casos positivos tem apresentado sintomas leves, sobretudo, daqueles que se vacinaram.

“Estamos intensificando a vacinação, desde a Festa de Santa Luzia. Importante ressaltar que todas as UBS estão com vacinas”, explicou a secretária. A orientação da SMS é que pessoas vulneráveis e aqueles que apresentarem sintomas recorram ao uso de máscaras. Algumas instituições estão começando a tomar algumas medidas sanitárias, como o Abrigo Amantino Câmara, que restringiu as visitas neste período.