Mossoró receberá unidade móvel de atendimento da Cosern

Depois de visitar seis municípios em abril, a Unidade Móvel de Atendimento da Neoenergia Cosern passará por Mossoró, Barcelona, Nísia Floresta, Boa Saúde, Canguaretama, Pedro Velho e Taipu até o final do mês.

Em Mossoró, o veículo vai agilizar, entre os dias 30 de maio e 1 de junho, entre outros serviços, os pedidos de ligações provisórias de energia para os organizadores e comerciantes envolvidos no “Mossoró Cidade Junina”. As equipes estarão instaladas próximo ao Mercado Central.

“Ressaltamos desde já que é obrigatório fazer uso das ligações provisórias feitas pela distribuidora como forma de prevenir acidentes”, lembra Marcos Holanda, gerente de Relacionamento com Clientes da Neoenergia Cosern.

As solicitações das ligações provisórias podem ser feitas na Unidade Móvel de Atendimento com a antecedência de, pelo menos, cinco dias úteis do início da utilização do fornecimento da energia elétrica ou na Loja de Atendimento da Neoenergia Cosern em Mossoró.

A Unidade Móvel de Atendimento da Neoenergia Cosern vai oferecer os seguintes serviços à população: Pedidos de novas ligações; atualização de cadastro; troca de titularidade; religação; desligamento definitivo; 2ª via de faturas; cadastramento de fatura por e-mail; pagamento de faturas com cartão de débito.

Os interessados devem apresentar os seguintes documentos:

Alvará de funcionamento emitido pela prefeitura ou órgão responsável, em locais públicos;

Escritura pública ou particular, para os casos de solicitação em local particular.

Cópia do contrato social ou requerimento de empresário (conforme o caso);

RG e CPF do representante legal, se pessoa jurídica;

Ao declarar informações como a carga a ser utilizada e o período de uso da energia, o cliente receberá uma “Fatura de Caução” que deve ser paga e reapresentada no atendimento para liberação da ligação, conforme as características informadas.

Para assegurar o fornecimento, também será necessário pagar uma taxa, referente aos serviços de vistoria, ligação e desligamento da energia.

Também será necessário que o cliente instale o “padrão de entrada” para receber a ligação provisória de energia. No ato da solicitação, ele receberá todas as orientações técnicas referentes à instalação.