Entre 26 e 31 de maio, Mossoró receberá a 9ª edição da “Operação Sorriso”. A missão humanitária que realiza cirurgias para correção de fissuras labiopalatinas, contará em mais um ano com a Prefeitura de Mossoró como uma das instituições parceiras.

Para este ano, uma das novidades é a equipe médica voluntária composta 100% por mulheres. Uma iniciativa que vem acontecendo em todo o mundo, e no Brasil, Mossoró será a primeira cidade a receber essa nova proposta.

A parceria com o Município acontece por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). A Prefeitura de Mossoró oferta exames para os pacientes, transporte para os voluntários, em todos os dias da missão, direcionando os profissionais ao hospital.

Neste ano, as cirurgias serão realizadas no Hospital da Mulher Parteira Maria Correia, entre 28 e 31 de maio. O processo de triagem dos pacientes acontece na mesma unidade hospitalar, no dia 26 de maio.

Atualmente há cerca de 62 pessoas cadastradas, entre crianças e adultos. São pacientes de cidades do Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, Pernambuco e Piauí.

As inscrições continuam e podem ser realizadas no site: https://www.operacaosorriso.org.br/ ou por meio do formulário eletrônico: https://docs.google.com/forms/d/1klHDtysvYGpvRW7Loni0ypXIViCoxO1t-rxDCitR7NQ/edit

“OPERAÇÃO SORRISO” – A “Operação Sorriso” é uma das maiores organizações médicas do mundo. A missão promove atendimentos e cirurgias gratuitas para crianças, adolescentes e adultos com fissuras faciais, como fissura labial e fenda palatina. A missão envolve uma equipe multidisciplinar incluindo médicos, pediatras, cardiologista, cirurgiões plásticos, dentistas, fonoaudiólogos, psicólogos etc.