Mossoró recebe vacinas da Pzifer nesta segunda (24) para vacinação de gestantes e puérperas

Mossoró recebeu na tarde de hoje (24), um lote com 1.728 doses da vacina Pzifer que será utilizado em gestantes e puérperas, ou seja, mulheres de até 45 dias pós-parto. “Esse público deverá se dirigir até o ginásio do SESI a partir da terça-feira, dia 25. Ninguém precisa ir de madrugada, chegar muito cedo porque essas doses estarão sendo ministradas durante todo o dia”, orienta a secretária de Saúde Morgana Dantas.

O ginásio do SESI está situado no bairro Doze Anos, próximo ao cemitério de São Sebastião e atende o público das 08h00 às 16h00. As gestantes devem apresentar originais e cópias dos seguintes documentos: comprovante de residência, documento pessoal com foto, exame comprobatório da gravidez. Já as puérperas, apresentam os dois primeiros documentos mencionados acima e mais a certidão de nascimento do recém nascido.

Testada em 43,5 mil pessoas de seis países, incluindo o Brasil, a vacina da Pzifer é uma aposta segura para a imunização da população contra o novo coronavírus (Sars-CoV-2). Na região Oeste do Rio Grande do Norte, apenas os municípios de Mossoró e Apodi receberam doses deste imunobiológico. Apodi recebeu 186 doses.

Eficácia

Anunciado em novembro de 2020, o estudo da terceira fase de testes da vacina da Pfizer, mostrou que a vacina não apenas é segura como ainda apresenta 95% de eficácia.

Em fevereiro deste ano, um estudo publicado na revista científica Nature Medicine mostrou que a vacina da Pfizer foi capaz de neutralizar, em laboratório, três variantes do novo coronavírus que apareceram no Reino Unido e na África do Sul.

Na última quinta-feira (20), a farmacêutica anunciou que o imunizante também deve ser eficaz contra a nova variante do coronavírus detectada pela primeira vez na Índia.