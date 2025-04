Mossoró recebe mais de 8 mil doses de vacinas da Influenza

A Prefeitura de Mossoró recebeu um novo lote com 8.350 doses de vacinas contra a Influenza. Com o recebimento de mais doses, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) reforça o estoque no Município para a Campanha de Vacinação contra Influenza que iniciou na semana passada.

A vacinação acontece de acordo com grupos prioritários estabelecidos pelo Ministério da Saúde. As Unidades Básicas de Saúde funcionam como pontos de vacinação de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h.

Podem se vacinar:

✔Crianças a partir de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias),

✔Idosos com 60 anos ou mais idade;

✔Gestantes.

✔Puérperas;

✔Povos Indígenas;

✔Quilombolas;

✔Trabalhadores da Saúde;

✔Professores das escolas públicas e privadas;

✔Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais;

✔Pessoas com deficiência permanente;

✔Profissionais das forças de segurança e salvamento e das forças armadas;

✔Caminhoneiros;

✔Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso;

✔Trabalhadores portuários;

✔Funcionários do sistema prisional;

✔Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas;

✔População privada de liberdade.