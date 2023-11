“Mossoró Realiza”: Prefeitura avança com recuperação de ruas e avenidas

A Prefeitura de Mossoró iniciou trabalho de fresagem na avenida Lauro Monte, bairro Santo Antônio. Esse trabalho consiste na remoção da camada superficial do asfalto para posterior recapeamento das vias. Essa ação tem como objetivo melhorar a qualidade do pavimento, tornando as vias mais seguras e confortáveis para os motoristas e pedestres. A ação faz parte do “Mossoró Realiza”, programa de investimentos em infraestrutura.

É importante a atenção, compreensão e colaboração de todos durante o período de obras. Todas as vias interditadas estão devidamente sinalizadas. Destaca-se que outros trechos estão sendo asfaltos, conforme cronograma divulgado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Esse pacote de obras inclui não apenas a fresagem e recapeamento de vias, mas também a construção de equipamentos de saúde e revitalização de praças, reformas de escolas, entre outras ações. O objetivo é proporcionar uma cidade mais moderna, segura e com melhor mobilidade para todos.

O programa também prevê melhorias na mobilidade urbana e acessibilidade. Isso inclui a construção de novas vias, a requalificação de ruas e avenidas, a implantação de ciclovias e faixas exclusivas para ônibus, melhorias na sinalização de trânsito, entre outras ações.

Além disso, o programa também visa garantir acessibilidade de todas as pessoas, incluindo aquelas com deficiência ou mobilidade reduzida. Para isso, são realizadas adaptações nos espaços públicos, como a construção de rampas de acesso em calçadas, adequação de espaços para estacionamento de veículos adaptados, entre outras medidas.