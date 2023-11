“Mossoró Realiza”: Novo trecho da avenida Rio Branco recebe pavimentação asfáltica

Um novo trecho da avenida Rio Branco, no bairro Santo Antônio, está passando por obras de pavimentação asfáltica. Ação da Prefeitura através da Secretaria Municipal de Infraestrutura por meio do programa “Mossoró Realiza”. Essa iniciativa objetiva melhorar a infraestrutura da cidade, proporcionando mais conforto e segurança para os motoristas e pedestres que utilizam essa importante via.

A pavimentação com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) garante maior durabilidade ao asfalto, resistência a intempéries e maior aderência de veículos, contribuindo para a redução do número de acidentes e facilita a mobilidade urbana.

“É muito importante para motoristas, ciclistas e pedestres. É ótimo, porque acaba com os buracos e evita acidentes”, pontuou a estudante Emily Ohana.

Essa ação faz parte de melhorias que estão sendo realizadas em toda a cidade, tornando Mossoró um lugar ainda melhor para se viver.

“Esse asfalto é bom porque vai trazer benefícios para o meu comércio e para todos os comerciantes da avenida Rio Branco”, declarou Adriano Macedo.

Outras ruas e avenidas estão recebendo obras de asfalto que beneficiam a cidade de ponta a ponta, garantindo ruas e avenidas acessíveis que naturalmente irá valorizar os imóveis.