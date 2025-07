Mossoró publica edital para construção do novo Nogueirão

A Prefeitura de Mossoró publicou nesta segunda-feira 14 o edital de concessão para a construção do novo Estádio Manoel Leonardo Nogueira, o Nogueirão. O documento está disponível na edição do Diário Oficial do Município e prevê a realização do processo de forma totalmente eletrônica.

A nova arena será construída no mesmo local do atual estádio, na avenida João da Escóssia, no bairro Nova Betânia. As empresas interessadas devem enviar suas propostas até o dia 3 de setembro de 2025, às 8h59. A abertura dos lances está prevista para as 9h do mesmo dia.

Segundo o edital, o projeto será viabilizado por meio de concessão público-privada, sem utilização de recursos públicos. A empresa ou consórcio vencedor da licitação será definido com base na maior oferta e ficará responsável pela construção e gestão da nova arena.

A proposta prevê um estádio com capacidade para 15 mil pessoas, gramado dentro dos padrões exigidos pela FIFA, cobertura, camarotes, Museu do Esporte Mossoroense e estrutura para receber torcedores, clubes e imprensa. O projeto também contempla mais de 500 vagas de estacionamento, espaços comerciais, bares, choperias, praça de alimentação e áreas para eventos no entorno da arena.

Inicialmente, a Prefeitura previa lançar um edital em março deste ano para definir um novo local para o estádio. No entanto, a decisão final foi manter a construção do “Novo Nogueirão” no mesmo terreno do equipamento atual.