Mossoró: PRF apreende carro roubado na BR 304

Na madrugada desta terça-feira (02), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou no km 32 da BR 304, município de Mossoró/RN, um carro modelo Strada com suspeita de roubo e de clonagem.

Um agente da Guarda de Trânsito (GETRAN) de Mossoró era quem estava conduzindo o veículo. O homem de 35 anos, que teve sua identidade preservada, foi preso sob acusações de receptação e porte ilegal de arma de fogo.

De acordo com a PRF, durante fiscalização, uma equipe da corporação passou a ordem de parada ao condutor da Strada Working. Ao verificar os identificadores do veículo, foi constatado que as placas eram clonadas e que o carro havia sido roubado na cidade de Pau dos Ferros/RN, em setembro de 2018.

Foi realizada uma busca detalhada no interior do Strada, detectou-se uma pistola de calibre .380 e 20 munições intactas. Quando questionado, o condutor informou que não possui documento para portar arma de fogo.

Com o flagrante, o homem foi encaminhado para Delegacia de Polícia Civil de Mossoró junto com o veículo e a pistola. Após procedimentos, foi levado para Cadeia Pública Manoel Onofre Lopes.