Mossoró: PF prende 300 pessoas em megaoperação contra facção criminosa do Ceará

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (Ficco-CE) deflagrou nesta segunda-feira (24/2) a operação Heresia, mobilizando mais de 1 mil agentes para desarticular uma facção criminosa com atuação em diversos estados. A operação cumpriu mandados também no Rio Grande do Norte, onde na semana passada uma facção criminosa do Ceará teria ordenado um homicídio – veja no link acima:

A notícia é do Metrópoles, da coluna de Mirelle Pinheiro. A ação cumpriu 349 mandados de prisão e 216 de busca e apreensão em 32 municípios de quatro estados, incluindo Fortaleza (CE), Caucaia (CE), Maracanaú (CE), Juazeiro do Norte (CE), Teresina (PI), Mossoró (RN) e Itajaí (SC).

A investigação acompanhou a facção criminosa e identificou os alvos prioritários. Ao todo, foram necessárias 243 viaturas e aeronaves do Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas na ação.

A operação Heresia é conduzida de pelas forças estaduais e federais, reunindo efetivos da Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Secretaria de Administração Penitenciária e demais órgãos de segurança pública.

Fonte: 96FM