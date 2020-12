Mossoró perde o professor Felipe Caetano para o Covid-19

Faleceu, vítima de Covid-19, nas primeiras horas deste sábado (19), aos 74 anos, Felipe Caetano de Oliveira, professor aposentado e ex-pró-reitor de extensão da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), ex-diretor do Teatro Municipal Dix-huit Rosado, ex-secretário municipal adjunto de Cultura de Mossoró, dentre muitos outros cargos importantes exercidos em vários segmentos locais.

Apodiense, de nascimento, mas mossoroense desde 1958, quando passou a residir na cidade com apenas 12 anos de idade, Felipe iniciou seus estudos em sua terra natal, Apodi, no Grupo Escolar Ferreira Pinto, em 1956, e concluídos em 1960, no Grupo Escolar Cônego Estevam Dantas, já em Mossoró.

Cursou o ginasial e colegial, em Mossoró, entre os anos de 1962 e 1968, na Escola Técnica de Comércio União Caixeiral e formou-se em Ciências Sociais, na Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais e Faculdade de Educação da UERN em 1972.

Nascido no dia 13 de setembro de 1946, filho de Antônio Caetano de Oliveira e Joana Batista de Oliveira, casado com Maria do Socorro Cunha de Oliveira, Felipe deixa quatro filhos: Yano, Lidiana, Ana Karina e Felipe Filho.

A governadora Fátima Bezerra lamentou o falecimento do professor em suas redes sociais: “Um sábado de muita tristeza. Professora da @uernonline (UERN) Felipe Caetano se foi! Tinha muito (sic) estima pelo Prof. Felipe, referência de dedicação e militância. Partilhamos juntos da luta em defesa da valorização do magistério e da educação pública!”

A UERN e a Secretaria de Cultura de Mossoró emitiram nota de pesar.

A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) lamenta e registra, com profundo pesar o falecimento do professor aposentado Felipe Caetano de Oliveira, ocorrido neste sábado, 19 de dezembro.

O professor Felipe ingressou na Uern em 1972, como professor do Departamento de Ciências Sociais. Na administração universitária, foi três vezes pró-reitor de extensão. Contribuiu de forma muito significativa para a cultura e a extensão universitária, sendo um dos idealizadores do Festival de Teatro da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Festuern), do Coral da Uern e do Grupo de Teatro (Grutum). Aposentou-se em 2005.

Neste difícil momento de dor, a UERN se solidariza com todos os familiares e amigos. Em sinal de luto, a bandeira da Universidade será hasteada a meio mastro.

…

NOTA DE SAUDADE A FELIPE CAETANO

Nossos profundos votos de pesar à comunidade cultural e a família do Professor Felipe Caetano, cidadão de tantas contribuições à Cultura de Mossoroense.

Lembro Felipe Caetano junto com Natália Bezerra arrebatando aplausos nos desfiles do 30 de setembro, lembro Felipe diretor do Teatro Municipal Dix-huit Rosado, lembro secretário municipal adjunto de Cultura.

Recentemente sua pesquisa exigente e insistente compôs um legado importante para a história do nosso teatro, em período ainda não sistematizado e não publicado. Ofereci a Felipe o dossiê de Zé Gurgel, cedido por Gessi, que incorporou dados ao seu livro que a Secretaria de Cultura de Mossoró deverá publicar em breve.

Apagam-se as luzes do palco, fecham-se as cortinas e aqui ficamos, aplaudindo de pé àquele que esteve sempre entre os personagens principais da história e da Cultura de Mossoró.

Isaura Amélia

Secretária de Cultura de Mossoró.