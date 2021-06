Mossoró passa a vacinar a faixa etária de 47 + neste domingo (20)

O município de Mossoró iniciou na manhã deste domingo (20), a vacinação de pessoas a partir de 47 anos sem comorbidades. Neste domingo, os profissionais de transporte coletivo rodoviário de passageiros também seguiram sendo vacinados. O avanço se deu em face de novas doses de vacinas que chegaram ao município. Na última sexta-feira (18), a Capital do Oeste recebeu 5.346 doses de vacinas para dar seguimento a campanha Mossoró Vacina.

Esses públicos poderiam se dirigir as UBSs Vereador Lahyre Rosado, no bairro Alto do Sumaré, Maria Soares Costa, no Alto de São Manoel, Epitácio Carvalho, nos Pintos, Chico Costa, no Santo Antônio, Francisco Nazareno, no Forno Velho, Lucas Benjamim, no Abolição III, José Leão, no Alto da Conceição, Ildone Cavalcante, no Barrocas, Moisés Costa, no Redenção, e Marcos Raimundo da Costa, no Belo Horizonte.

As pessoas incluídas nesta faixa etária devem apresentar originais e cópias de documento oficial com foto, comprovante de residência e cartão de vacina (se houver). Já os para os profissionais de transporte coletivo rodoviário de passageiros era necessário apresentar carteira de trabalho, ou crachá funcional, ou contracheque com documento de identidade ou carteira de sócio dos sindicatos de transportes ou de cooperativas de transporte. É importante ainda que esteja cadastrado no portal RN + Vacina para dar agilidade à vacinação.