Mossoró: Painel de Empregos oferta 319 vagas de trabalho nesta segunda-feira (11)

O Painel de Empregos, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo (SEDINT), oferta, nesta segunda-feira (11), 319 vagas de trabalho. As oportunidades são para pessoas que residem em Mossoró. Para concorrer às vagas, os candidatos precisam estar cadastrados no Painel de Empregos. Confira as vagas de emprego ofertadas: COSTUREIRA MARCENEIRO BALCONISTA DE VENDAS CONTÍNUO MANIPULADOR DE PESCADOS AGENTE FUNERÁRIO VENDEDOR EXTERNO DE ÓTICA AJUDANTE DE PEDREIRO VENDEDOR EXTERNO DE PLANO FUNERAL PEDREIRO TRABALHADOR RURAL VENDEDOR DE MARKETING DIGITAL VENDEDOR INTERNO AUXILIAR DE ESTOQUE OPERADOR(A) DE CAIXA SUPERVISOR OPERACIONAL AUXILIAR DE COZINHA COZINHEIRO(A) CUMIM AUXILIAR DE MARCENEIRO GARÇOM BALCONISTA DE PADARIA DIGITADOR VENDEDOR DE AUTOPEÇAS AUXILIAR TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO ESTOQUISTA Cada cargo tem pré-requisitos específicos que podem ser consultados no site www.prefeiturademossoro.com.br, na aba “Painel de Empregos”. A lista de vagas de emprego é atualizada diariamente pela Sedint. As vagas são destinadas aos trabalhadores que moram em Mossoró. Os trabalhadores precisam estar cadastrados na Sedint para serem encaminhados aos processos de seleção das empresas e instituições parceiras. A inscrição pode ser feita on-line, na própria página do Painel de Empregos.