Mossoró: Painel de Empregos da Prefeitura divulga 48 vagas

Nesta quinta-feira (28), a Prefeitura de Mossoró, através do Painel de Empregos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (SEDAT), divulgou que há na cidade 48 vagas de empregos disponíveis para pessoas com formação em níveis fundamental, médio e superior.

Os interessados devem comparecer ao posto de atendimento da SEDAT, localizado na Rua Rui Barbosa, nº 282, no bairro Alto da Conceição. O horário de atendimento ao público é das 7h às 14h. Os candidatos devem levar o currículo e documentação comprobatória das informações apresentadas. A SEDAT fará um cadastro e verificará a veracidade das informações para proceder com a intermediação junto às empresas que estão ofertando as oportunidades de trabalho.

Documentos necessários para cadastro:

– Currículo com foto;

– RG e CPF;

– Comprovante de residência;

– Carteira de Trabalho;

– Comprovante de escolaridade (histórico escolar ou diploma);

– Certificado de cursos;

Confira as vagas disponíveis:

Pedreiro: 10 vagas

Pré-requisitos: Sexo masculino com experiência na função.

Servente: 15 vagas

Pré-requisitos: Sexo masculino com experiência na função.

Pintor de parede: 3 vagas

Pré-requisitos: Sexo masculino com experiência na função.

Eletricista: 2 vagas

Pré-requisitos: Sexo masculino com experiência na função.

Auxiliar de serviços gerais: 1 vaga

Pré-requisitos: Sexo masculino com experiência na função; Ensino Fundamental completo.

Vendedor (ramo de bebidas): 2 vagas

Pré-requisitos: Sexo masculino com experiência na função; Ensino Médio completo; Possuir moto/CNH; Proativo.

Secretaria acadêmica: 1 vaga

Pré-requisitos: Sexo feminino com experiência na função ou áreas afins; Ensino Médio completo; Habilidade com o pacote office; Boa comunicação; Proativa.

Químico industrial: 1 vaga

Pré-requisitos: Sexo masculino com ou sem experiência; Ensino Superior ou Tecnólogo; Proativo.

Auxiliar de carga e descarga: 3 vagas

Pré-requisitos: Sexo masculino com experiência na função; Ensino Fundamental incompleto; Disponibilidade para viajar; Disponibilidade de horário.

Auxiliar de serviços gerais: 1 vaga

Pré-requisitos: Sexo feminino; Ensino Médio completo; Possuir moto/CNH; Conhecimento básico em informática; Proativa.

Auxiliar técnico de refrigeração: 3 vagas

Pré-requisitos: Sexo masculino com experiência comprovada na função; Curso NR35; Disponibilidade para viajar.

Cozinheira: 1 vaga

Pré-requisitos: Sexo feminino com experiência na função.

Vendedor (a): 1 vaga

Pré-requisitos: Experiência comprovada na função.

Copeira: 1 vaga

Pré-requisitos: Sexo feminino com experiência comprovada na função; Disponibilidade de horário.

Padeiro: 1 vaga

Pré-requisitos: Sexo masculino com experiência comprovada na função.

Auxiliar de padeiro: 1 vaga

Pré-requisitos: Sexo masculino com experiência comprovada na função.

Pintor letrista industrial: 1 vaga

Pré-requisitos: Sexo masculino com experiência comprovada na função.

Para mais informações, candidatos podem entrar em contato com o setor (84) 3315-5223 ou 3315-4812.