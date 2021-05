Mossoró orienta criadores para vacinação contra aftosa

A Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEADRU) divulgou algumas orientações para os pequenos criadores de animais que terão seus animais vacinados contra a febre aftosa a partir da próxima terça-feira, 1º.

A pasta municipal informa que a vacinação fornecida pela Prefeitura de Mossoró é para produtores que tenham até 25 animais de gado e que estejam com cadastro atualizado no Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária do Rio Grande do Norte (IDIARN).

A Seadru explica que o criador que ainda está inadimplente com o Idiarn que ainda dá tempo atualizar o cadastro para ter direito a vacinação. Ainda de acordo com a cartilha, a comunidade deve eleger uma pessoa para acompanhar a equipe durante a vacinação e que os pecuaristas deixem os animais presos até o momento da imunização. Se possível, unir os animais num mesmo curral.

A Secretaria de Agricultura lembra ainda que a comunidade que não estiver no calendário de vacinação da prefeitura deve entrar em contato imediatamente com a secretaria para agendar a vacinação. O telefone de contato é o (84) 3315 5189.

Por fim, a pasta destaca a importância de evitar aglomerações nos locais de vacinação por conta das medidas restritivas causadas pela pandemia do novo coronavírus, bem como o uso de máscara.

O calendário de vacinação da febre aftosa foi divulgado pela Secretaria Municipal de Agricultura nesta quinta-feira, 27. As primeiras comunidades atendidas serão P.A. Solidão, P.A. Vingt Rosado, Cristais, P.A. Cabelo de Negro, Jucuri, P.A. Independência, Pedra Branca, Pajeú, P.A. Barreira Vermelha e P.A. Santa Rita Cássia.

Orientações ao pecuarista:

A vacinação fornecida pela prefeitura é destinada aos produtores que tenham até 25 cabeças de gado e que estejam com cadastro atualizado no IDIARN;

A comunidade deve eleger uma pessoa para acompanhar a equipe durante a vacinação;

Para evitar que seu rebanho deixe de ser vacinado é importante deixar os animais presos até o momento da vacinação;

Se possível, unir os animais num mesmo curral, de preferência um que tenha brete de contenção;

Se sua comunidade não estiver no calendário de vacinação da prefeitura, entre em contato conosco para fazermos o agendamento.

telefone: (84) 3315-5189;

Caso ainda esteja inadimplente no IDIARN, ainda dá tempo de atualizar o seu cadastro para ter direito a vacinação;

Ressaltamos que estamos em período de pandemia e destacamos importância de evitar aglomerações nos locais de vacinação, bem como o uso da máscara.