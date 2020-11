Mossoró Oil&Gas 2020 abre inscrições para sua 4º edição

O Mossoró Oil&Gas 2020, maior evento no país do onshore, está com as inscrições abertas no site www.mossorooilgas.com.br. para palestras e rodadas de negócios. A edição que acontece entre 23 a 26 de novembro, será híbrida (presencial e digital), com a mesma estrutura do ano anterior: painéis, estandes virtuais, rodada de negócios e mostra científica.

De acordo com a programação divulgada, dia 23 de novembro, às 20h30, haverá a abertura oficial, com a presença de Bento Albuquerque, ministro de Minas e Energia. O conteúdo técnico começará no dia seguinte (24), com a Mesa Reate – fórum do programa do Governo Federal de incentivo ao onshore.

Para o dia 25, está agendado Seminário de Segurança Operacional e Meio Ambiente Terrestre (Somat) e painel Novo Mercado de Gás, a realizar-se nos espaços digitais Arena Petróleo e Gás e Arena Inovação, respectivamente. No dia 26, a pauta estabelecida foi licenciamento ambiental, onde serão expostas entre outras temáticas, as perspectivas para fornecedores da cadeia de petróleo e gás.

O Mossoró Oil&Gas é realizado pelo Redepetro RN e Sebrae RN, com apoio da ONIP, ABPIP, Fiern, Governo do Estado, Prefeitura de Mossoró e outros colaboradores. Surgiu em 2016, como Fórum Onshore Potiguar.