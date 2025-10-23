Mossoró Oil & Gas Energy inicia inscrições

Estão abertas as inscrições para a 10ª edição do Mossoró Oil & Gas Energy, no site www.mossorooilgas.com.br.

Maior evento de petróleo e gás onshore do Brasil , o Mossoró Oil & Gas Energy será realizado de 25 a 27 de novembro, em novo local esse ano: na área de eventos do Partage Shopping Mossoró.

A iniciativa, também uma das maiores do gênero na América Latina, transformará Mossoró em um grande centro de negócios, inovação e sustentabilidade.

O evento contará com área ampliada para cerca de 6498 metros quadrados, o que representa um aumento de 40% em relação a 2024, reunindo mais de 200 estandes, palestras, rodadas de negócios, exposições e encontros técnicos.

Ampliando Sinergias

Presidente da Redepetro RN, organizadora do evento, José Nilo Sousa Júnior está otimista com a 10ª edição.

O Mossoró Oil & Gas Energy, segundo ele, ganhou novas proporções e passou a contemplar o setor energético renovável como um todo.

“Embora tenha nascido voltado ao petróleo e gás, o evento hoje reflete a integração energética que vivemos. Falamos de energia em sentido amplo — das fontes fósseis às renováveis —, mostrando que Mossoró e o Rio Grande do Norte têm lugar de destaque nesse novo cenário”, afirma José Nilo.

Além de espaço para discutir o cenário energético, o Mossoró Oil & Gas Energy é estratégico também para negócios. Na edição de 2024, que recebeu 9.941 visitantes, a feira movimentou cerca de R$ 43 milhões, resultado de negócios diretos e indiretos, segundo balanço da Redepetro RN. A expectativa é superar esse desempenho em 2025.