Mossoró Oil & Gas Energy celebra 10 anos com edição histórica e debates decisivos para o setor

Mossoró está prestes a viver um marco importante na história da energia onshore no Brasil. Entre os dias 25 e 27 de novembro, a cidade sediará a 10ª edição do Mossoró Oil & Gas Energy (MOGE), o maior evento nacional dedicado ao segmento de petróleo e gás em terra — e um dos principais da América Latina.

Pela primeira vez, o encontro acontecerá na Arena de Eventos do Partage Shopping Mossoró, que receberá a estrutura ampliada e uma programação intensa voltada para inovação, sustentabilidade, tecnologia e desenvolvimento econômico da região.

Com o apoio do Sebrae-RN e da Ufersa, o MOGE ocupará uma área de 6.498 m², um crescimento de cerca de 40% em comparação ao ano passado. Mais de 200 estandes estarão distribuídos entre arenas temáticas, exposições, workshops, simpósios, além das tradicionais rodadas de negócios.

Abertura: energia, conhecimento e oportunidades

O primeiro dia, 25 de novembro (terça-feira), será dedicado a discussões estratégicas para o futuro energético do país. A programação inicia com o VI Simpósio de Petróleo e Gás do Onshore Brasileiro, trazendo debates sobre eficiência operacional, intervenções em poços e o papel da pescaria no processo de produção.

Ao mesmo tempo, começa o PetroSupply Meeting, com foco na cadeia de suprimentos e na geração de novas oportunidades comerciais.

Outro destaque da terça é a inauguração da Arena PetroReconcavo Petróleo e Gás, que trará conferências sobre temas como descarbonização, sinergias entre empresas e os impactos econômicos da indústria nos municípios produtores.

O primeiro dia também marca a estreia da Arena Temática SENAI.

