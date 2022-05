Mossoró Oil & Gas atrai empresas em busca de negócios

O Mossoró Oil & Gas Expo (MOGE) está com a venda de estandes aberta para exposição, naquele que é considerado o maior evento de petróleo e gás em terra (onshore) do país. Poucos dias após o início da comercialização, metade dos 90 espaços destinados já foram vendidos. O Moge é realizado pela Redepetro RN e Sebrae no Rio Grande do Norte e, neste ano, ocorrerá de 5 a 7 de julho, no Expocenter, em Mossoró – capital do onshore brasileiro.

Para a organização do Moge, o número reforça a confiança do segmento na geração de oportunidades de negócios na feira e reflete, também, a pujança do novo cenário do onshore no Rio Grande do Norte. O presidente da Redepetro, Gutemberg Dias, lembra que edições anteriores do evento geraram negócios concretos entre expositores, e acredita que o fato reflete diretamente no interesse das empresas em expor no Mossoró Oil & Gas.

“Dentro da própria Redepetro, temos exemplos de empresários que fecharam negócios no evento, que passaram a fornecer para grandes empresas após apresentar seus produtos ou serviços na feira, e isso atrai novos expositores. Neste ano, as expectativas são ainda maiores, pois temos novos operadores atuando nos campos do estado e previsão de elevados investimentos. Isso vai gerar ainda mais oportunidades na feira”, prevê.

Por reunir os principais atores da cadeia produtiva do petróleo e gás do Brasil, o Mossoró Oil & Gas possibilita contato direto entre pequenas e médias empresas fornecedoras de bens e serviços e empresas âncoras, como Potiguar E&P e 3R Petroleum, operadoras independentes que assumiram os campos maduros antes operados pela Petrobras.

“O Mossoró Oil & Gas propicia esse contato direto entre grandes operadoras e as empresas fornecedoras, que podem apresentar seus produtos e serviços, seja através da exposição em estandes ou por meio de encontros de negócios realizados no evento. O Moge é, realmente, uma grande feira de negócios”, pontua Dias.

Estandes

A feira de exposição, debates e negócios do setor de petróleo e gás em terra volta a ser 100% presencial após dois anos, e enfocará as discussões em torno do novo ciclo de exploração e produção onshore nacional, marcado pelas oportunidades geradas pelo ingresso de produtores independentes em campos outrora operados pela Petrobras.

Nesse ano, o Mossoró Oil & Gas contará com número maior de estandes. Passará dos 80 da edição anterior para 90 espaços de exposição. Interessados em adquirir estande podem solicitar informações pelo e-mail [email protected] ou pelos telefone (84) 3316-9475 e (84) 9 9850-8782.

O formato da grade de programação está mantido, com painéis apresentados nas duas arenas, Inovação e Petróleo e Gás, além de exposições em estandes, encontros de negócios e mostra científica (Simpósio de Petróleo e Gás), realizada pela Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa).