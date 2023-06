Mossoró oferta vacina meningocócica C para o público em geral

A Prefeitura de Mossoró está disponibilizando ao público em geral a vacina meningocócica C. A população mossoroense que deseja se imunizar deve buscar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) do município.

A oferta do imunizante meningocócica C acontece mediante a disponibilidade de lotes específicos, conforme estoques, podendo variar de acordo com cada UBS.

Por isso, vale destacar que a disponibilidade da vacina para toda a população é realizada de modo temporário, ou seja, após esse período volta a ficar disponível para os grupos específicos, conforme preconiza o Ministério da Saúde.

INFLUENZA

A Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró também segue vacinando a população contra a gripe Influenza. O imunizante oferece proteção contra os três principais tipos de vírus “da gripe” em circulação: Influenza A (H1N1), Influenza A (H3N2) e Influenza B.

A vacina contra a Influenza é direcionada à população acima dos 6 meses de idade. A vacinação contra Influenza é um importante meio de prevenção, pois consiste em uma infecção de elevada transmissibilidade, com tendência a se disseminar facilmente em epidemias sazonais, sobretudo durante o outono e o inverno.

COVID-19

A Prefeitura de Mossoró segue ainda vacinando a população contra a Covid-19. O Município dispõe de doses monovalentes voltadas ao público acima dos 6 meses de idade. Há também disponibilidade da vacina bivalente para as pessoas acima de 18 anos de idade que tomaram ao menos duas doses das vacinas contra a doença, há pelo menos 4 meses.

LOCAIS DE VACINAÇÃO

– Unidades Básicas de Saúde (zonas urbana e rural):

Segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h

– Faculdade de Enfermagem da UERN:

Segunda a quinta-feira, das 16h às 20h

– Universidade Potiguar (UnP):

Segunda a quinta-feira, das 7h às 11h