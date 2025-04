Mossoró, Natal e Parnamirim recebem reforço do Ministério da Saúde no combate à dengue

As cidades de Mossoró, Natal e Parnamirim estão entre os 312 municípios brasileiros contemplados pela ampliação de ações do Ministério da Saúde no combate à dengue. A seleção considera a alta transmissão da doença ou número de casos em ascensão, com o objetivo de reduzir casos graves e óbitos.

De acordo com o Ministério da Saúde, as equipes da Força Nacional do SUS estão preparadas para atender às cidades e apoiar na organização da assistência, com capacidade para instalar até 150 centros de hidratação. Os 312 municípios estão distribuídos em 21 estados e no Distrito Federal. Do total, 114 são de São Paulo, 42 de Minas Gerais e 28 do Paraná.

Até a semana epidemiológica 14, encerrada em 5 de abril, 73% dos casos de dengue no Brasil estavam concentrados em São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Esses três estados também respondem por 86% dos óbitos. “Considerando que o processo de transmissão da dengue é muito dinâmico, essa lista estará constantemente em revisão para a inclusão de mais cidades, se necessário”, informou o ministério.

O Brasil registrou queda de 75% no número de casos e de 83% nos óbitos por dengue em 2025, até 5 de abril, em comparação com o mesmo período do ano passado. Neste ano, foram contabilizados 998,6 mil casos e 634 mortes, ante 4 milhões de casos e 3,8 mil mortes no mesmo período de 2024. “A redução é resultado das ações coordenadas pelo Ministério da Saúde, em parceria com estados e municípios e a mobilização da população”, informou a pasta.

A secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente, Mariângela Simão, afirmou que “distribuímos seis milhões de testes rápidos, além de insumos para diagnóstico laboratorial e controle do vetor. Já foram realizados mais de 650 mil exames laboratoriais pelos LACENs, que são laboratórios estaduais apoiados pelo ministério. E onde houver necessidade, a Força Nacional do SUS será acionada”.

Com a intensificação das ações, a Força Nacional do SUS iniciou treinamentos e reorientação da rede assistencial em Viamão (RS) e Marília (SP), com o objetivo de apoiar o funcionamento das unidades de saúde e viabilizar o atendimento adequado de pacientes com dengue. No total, a equipe realizou mais de 3,6 mil atendimentos em São José do Rio Preto (SP), município com maior número de casos da doença. Missões também foram realizadas em Santarém (PA), Amapá, Macapá e Santana (AP), Porto Velho (RO), Rio Branco (AC), Cuiabá e Várzea Grande (MT) e Breves (PA).

Segundo o ministério, 100% das demandas feitas por estados e municípios para envio de inseticidas, testes rápidos e laboratoriais foram atendidas.

O Ministério da Saúde publicou novas normas e diretrizes voltadas ao atual momento epidemiológico, com objetivo de contribuir para a organização da assistência com o atendimento aos pacientes no menor tempo possível, evitando atrasos no diagnóstico e no início do tratamento.

Também foi iniciado o apoio aos estados e municípios para a implementação do Manejo Clínico Sindrômico, que reúne protocolos e processos para identificar a doença desde os primeiros sintomas. Uma ação piloto começou em Breves (PA) e seguirá para Macapá (AP). “O intuito é analisar os resultados para estruturar a conduta para todo o Brasil”, informou o ministério.

A pasta também anunciou apoio à formação profissional. São 50 mil novas vagas para o curso autoinstrucional de Dengue da Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS), além do envio de conteúdos informativos e educativos para 50 mil agentes comunitários de saúde, profissionais do Mais Médicos e residentes. Um webinário com lideranças do programa Mais Médicos vai reunir cerca de 20 mil pessoas para disseminar medidas de combate e prevenção à doença.