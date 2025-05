Mossoró não é contemplada por emendas coletivas da bancada potiguar

Mais uma vez, Mossoró não será contemplada por emendas coletivas da bancada federal do Rio Grande do Norte indicadas ao orçamento geral da União. Apenas Natal e a região metropolitana foram contempladas pelos oito deputados federais e três senadores

Mais uma vez, Mossoró não será contemplada por emendas coletivas da bancada federal do Rio Grande do Norte indicadas ao orçamento geral da União. Apenas Natal e a região metropolitana foram contempladas pelos oito deputados federais e três senadores. A destinação das emendas impositivas ao OGU, no valor de R$ 1.032 bilhão, foi definida em reunião de consenso da bancada.

As emendas coletivas, que somam o volume de recursos federais da ordem de R$ 528.889.646, foram distribuídas em 11 ações:

– R$ 83 milhões para pavimentação de vias públicas na Região Metropolitana de Natal;

– R$ 25 milhões para conclusão do Hospital Metropolitano de Natal, além de R$ 15,6 milhões

– R$ 25 milhões para pavimentação da estrada Cerro Corá-São Tomé;

– R$ 15 milhões para construção de trecho rodoviário da BR-104 entre Lajes e Cerro Corá;

– R$ 15,6 milhões para aquisição de equipamentos por instituições federais de ensino superior;

– R$ 50,5 milhões para projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado no Rio Grande do Norte.

– Todo o resto dos recursos vai para serviços e aquisição de equipamentos nas áreas de saúde.

Em relação às emendas individuais, cada deputado federal indicou R$ 37,275 milhões em ações, totalizando R$ 298,2 milhões. Já valor das emendas dos três senadores, individualmente, foi de R$ 68,539 milhões. Total das emendas individuais: R$ 205,61 milhões.

Metade do valor das emendas individuais, obrigatoriamente, também é direcionado à melhoria da prestação de serviços de saúde à população do Estado.

As emendas da bancada potiguar ao OGU, apresentadas à Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso Nacional, ficaram R$ 286 milhões abaixo do previsto. Anteriormente, até 30 de abril, o último dia do prazo para envio das emendas, a estimativa era de R$ 1,318 bilhão.

Veja a distribuição das emendas de cada parlamentar potiguar

– Senador Rogério Marinho (PL)

Distribuiu os recursos de suas emendas em 14 ações, sendo uma parte para área de segurança pública: R$ 400 mil para a Polícia Rodoviária Federal e R$ 350 mil para combate às drogas, além de R$ 500 mil para promoção de política industrial e R$ 400 mil para desenvolvimento da aquicultura. Outros R$ 30 milhões são para transferências especiais.

– Senador Styvenson Valentim (PSDB)

Distribuiu os recursos em 12 ações. Além de R$ 32 milhões para transferências especiais, as emendas vão para fomento à cultura, autonomia das mulheres.

– Senadora Zenaide Maia (PSD)

Definiu 14 ações, entre elas, R$ 570 mil para combate ao tráfico de drogas pela PRF; Hospital da Aeronáutica, R$ 500 mil; Hospital do Exército, R$ 500 mil. Já R$ 29 milhões são de transferências especiais.

– Deputado Benes Leocádio (União)

Definiu R$ 15 milhões em transferências especiais, além de R$ 200 mil para aquicultura, setor agropecuário, turismo; R$ 600 mil para combate ao crime (PRF) e R$ 600 mil para instituições federais de ensino superior.

– Deputado Fernando Mineiro (PT)

Distribuiu recursos em 25 ações, com transferências especiais de R$ 7,683 milhões e ainda recursos para enfrentamento da seca, quilombolas, cooperativismo, direitos humanos, agricultura familiar, dentre outras.

– Deputado General Girão (PL)

Selecionou 20 ações, sendo R$ 11 milhões para transferências especiais. Outros recursos vão para enfrentamento do crime, defesa animal, turismo, direitos do torcedor, reforma agrária, apoio ao esporte.

– Deputado João Maia (PP) envia recursos para oito ações, sendo R$ 12,55 milhões de transferências especiais e o restante exclusivamente para ações em saúde.

– Deputada Natália Bonavides (PT) definiu emendas para 23 ações. De transferências especiais são R$ 6,37 milhões, outros recursos são para segurança alimentar, aquicultura, reforma agrária, saúde indígena, educação e direitos humanos.

– Deputado federal Robinson Faria (PL)

Definiu recursos para 16 ações, sendo mais de R$ 16 milhões de transferências especiais.

– Deputado Sargento Gonçalves (PL) direcionou recursos para 16 ações, dos quais R$ 10,35 milhões de transferências especiais, outros recursos vão para enfrentamento às drogas, criminalidade, educação, esporte amador, sistema penitenciário, fomento à cultura.

– Antes de assumir o mandato de prefeito de Natal, Paulinho Freire (União) destinou, como deputado, recursos para combate às drogas, acolhimento aos dependentes de álcool, esporte amador, sendo que R$ 15,68 milhões são de transferências especiais.

Da Redação do Jornal de Fato