Mossoró lidera geração de empregos no RN com abertura de mais de 700 vagas em maio

SECOM/PMM

Mossoró foi a cidade do Rio Grande do Norte que mais abriu vagas de trabalho em maio. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e foram divulgados no último dia 29 de junho. No total, a cidade contabilizou, naquele mês, 734 postos de trabalho, total superior à capital Natal, que fechou com saldo negativo de -66 vagas. O setor de serviços impulsionou a criação de vagas em maio, em Mossoró, sendo responsável por 646 oportunidades no mercado de trabalho.

Titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo (Sedint), Frank Felisardo ressalta que os dados de maio são indicadores muito importantes para Mossoró. “Mossoró continua apresentando destaque positivo nos resultados de contratações. No mês de maio, tivemos um saldo de 734 vagas, mais contratações que demissões, notabilizando-se os setores de serviços, indústria e construção civil. Percebemos uma evolução nas atividades de comunicação e tecnologia, assim como as novas vagas que estão surgindo nas indústrias que atuam em Mossoró. Na construção, percebe-se a retomada e início de novas obras, aumentando assim a oferta de empregos na cidade”, declarou.

O secretário Frank Felisardo ainda ressalta que a expectativa para o segundo semestre é que o registro de vagas de trabalho se expanda, com a chegada de outras empresas ao município.

“Temos uma grande expectativa para o segundo semestre de 2023, com a abertura de empresas do setor supermercadista, assim como a instalação de mais indústrias nos distritos industriais, com possibilidade de surgimento de aproximadamente mil novas vagas de emprego”, concluiu.