Mossoró iniciará vacinação contra Influenza na quarta-feira

Na próxima quarta-feira (2), a Prefeitura de Mossoró dará início a Campanha de Vacinação contra Influenza no município. A imunização acontece atendendo grupos prioritários estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

Na manhã desta segunda-feira (31), a Coordenação de Imunizações do município recebeu 7.770 doses de vacinas da Influenza. Com isso, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), já iniciou o processo de distribuição das vacinas e capacitação com as equipes das Unidades Básicas de Saúde.

A população a ser vacinada em Mossoró, com base dos grupos estabelecidos pelo Ministério da Saúde, é de 119.542 pessoas

Neste ano, a vacina contra a Influenza passa a fazer parte do Calendário Nacional de Vacinação para:

✔️Crianças a partir de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias),

✔️Idosos com 60 anos ou mais idade;

✔️Gestantes.

A vacina contra a Influenza também ocorrerá na estratégia especial para os seguintes grupos:

✔️Puérperas;

✔️Povos Indígenas;

✔️Quilombolas;

✔️Trabalhadores da Saúde;

✔️Professores das escolas públicas e privadas;

✔️Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais;

✔️Pessoas com deficiência permanente;

✔️Profissionais das forças de segurança e salvamento e das forças armadas;

✔️Caminhoneiros;

✔️Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso;

✔️Trabalhadores portuários;

✔️Funcionários do sistema prisional;

✔️Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas;

✔️População privada de liberdade.