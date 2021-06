Mossoró iniciará dia 9 de junho a terceira etapa da vacinação contra a Influenza

A terceira etapa da campanha de vacinação contra a Influenza terá início na quarta-feira (09) em Mossoró, com o objetivo de imunizar a população contra gripes perigosas: H1N1, H3N2 e Influenza tipo B.

O público alvo da nova etapa é composto por integrantes das Forças Armadas , de segurança e salvamento, pessoas com comorbidades, condições clínicas especiais ou com deficiências permanentes, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, trabalhadores portuários, funcionários ou servidores do sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade e adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas.

Influenza x Covid-19

Em 2021 a campanha da Influenza acontece simultaneamente com a vacinação contra a Covid-19, devendo haver intervalo de 14 dias entre as aplicações, ou seja, quem tomou a vacina contra a Covid-19 deve aguardar transcorrer o prazo descrito para poder tomar a dose da vacina contra a Influenza.

“É muito importante que o intervalo de 14 dias para quem tomou a vacina contra a Covid-19 seja obedecido. Os idosos não podem misturar essa vacina com a da Influenza”, enfatiza Etevaldo Lima, coordenador de Imunizações da Secretaria Municipal de Saúde.

Etapas anteriores

Na primeira etapa encerrada no dia 10 de maio deste ano, estavam sendo beneficiadas crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes e puérperas, além dos profissionais de saúde.

A segunda etapa foi iniciada no dia 11 de maio e é encerrada neste 8 de junho. Ela contemplou professores das redes pública e privada e os idosos de 60 anos ou mais.

A vacinação ocorre em todas as 46 Unidades Básicas de Saúde de Mossoró. O município já recebeu até agora 65.800 doses.