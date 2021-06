Mossoró inicia vacinação dos profissionais da Educação do ensino superior nesta sexta-feira (11)

A Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró anunciou o início da vacinação dos profissionais da Educação do ensino superior nesta sexta-feira (11), às 13h, no ginásio do Sesi.

Os profissionais devem portar original e cópia de documento oficial com foto, comprovante de residência e comprovação de vínculo com instituição de ensino. Com o chamamento, Mossoró conclui a convocação dos profissionais da Educação em todos os níveis.

Ao todo, já foram aplicadas 124.564 doses no município, 86.115 pessoas com a primeira dose e 38.449 com as duas. Mossoró recebeu 5.215 doses da Pfizer e 3.162 doses da AstraZeneca nesta quinta-feira (10), totalizando 134.367 doses de vacinas contra Covid-19 recebidas.