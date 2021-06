Mossoró inicia vacinação de profissionais do ensino profissionalizante e EJA nesta quarta-feira (09)

Trabalhadores da educação de mais dois níveis foram incluídos nesta quarta-feira (09) na campanha de vacinação contra a Covid-19 em Mossoró: profissionais atuantes na Educação de Jovens e Adultos (EJA) e no Ensino Profissionalizante.

Estes profissionais poderão receber a primeira dose do imunizante Astrazeneca a partir da tarde de hoje no Ginásio do SESI, no bairro Doze Anos até às 16h.

O município já havia expandido a vacinação aos trabalhadores da educação, começando pelos profissionais das creches e pré-escola, logo em seguida, estendeu aos profissionais do ensino fundamental e do ensino médio, antes de anunciar a permissão para a aplicação da vacina nos trabalhadores lotados em unidades onde há o chamado EJA e o ensino profissionalizante.

“Trata-se de um importante avanço que mostra o compromisso da atual gestão com a saúde dos profissionais da educação que fazem parte dos grupos prioritários dentro do PNI que é o Plano Nacional de Imunizações”, explica Morgana Dantas, secretária municipal de Saúde.