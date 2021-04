Mossoró inicia vacinação de pessoas com Síndrome de Down e deficiência

A campanha Mossoró Vacina começa nesta sexta-feira (30), a imunização de pessoas acima de 18 anos com Síndrome de Down e pessoas com deficiência na faixa etária dos 55 aos 59 anos que estejam cobertos por benefício da Seguridade Social (INSS). O processo acontece no SESI, a partir das 8h até às 16h, com a presença de 10 profissionais de saúde aplicando as doses.

A vacinação ocorre, exclusivamente, com aplicação da primeira dose do imunizante AstraZeneca/Oxford. Para dar continuação ao Plano de Vacinação da população mossoroense, o município aguarda o envio de mais doses. “A vacinação só é possível mediante a disponibilidade dos imunizantes. No momento, contamos com doses para atender estes dois grupos e esperamos que, no máximo até sábado pela manhã, possamos receber outra remessa de vacinas para o final de semana”, disse a secretária municipal de Saúde, Morgana Dantas.

Por volta das 15h50 desta quinta-feira (29), um novo lote aterrissou no Aeroporto de São Gonçalo do Amarante, em Natal. O Estado recebeu 76.850 doses de vacinas, sendo 75.250 doses da Oxford/Fiocruz e somente 1.600 doses da vacina CoronaVac do Instituto Butantan.