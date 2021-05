Mossoró inicia vacinação de pessoas com deficiência e comorbidades a partir dos 45 anos a partir desta quinta-feira (13)

O município de Mossoró inicia nesta quinta-feira (13), a vacinação de pessoas com deficiência, que estejam com benefício assistencial, e pessoas com comorbidades a partir dos 45 anos. A vacinação será feita com a vacina AstraZeneca/Oxford.

Os públicos devem agendar a vacinação em uma das 46 unidades básicas de saúde ou comparecer ao Ginásio do Sesi, no bairro Doze Anos, das 8h às 16h neste último.

A secretária municipal de Saúde, Morgana Dantas, destaca que conforme a disponibilidade de doses, o município seguirá aplicando as doses. “Nossas equipes estão preparadas para seguir vacinando conforme a disponibilidade de vacinas para Mossoró seguir avançando na vacinação”, comentou Morgana.

É importante que as pessoas com comorbidades apresentem no momento da vacinação documento oficial com foto, comprovante de residência e laudo médico (originais e cópias). Vale lembrar ainda que as pessoas com deficiência devem estar cadastradas no benefício assistencial do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).