Mossoró inicia vacinação de pessoas com 39 anos + nesta segunda-feira (05)

Mossoroenses de 39 anos acima podem começar a se vacinar contra a Covid-19 nesta segunda-feira (05). O avanço na faixa etária foi anunciada no início da manhã pelo prefeito Allyson Bezerra. As pessoas que se encaixam no grupo devem procurar o ginásio do Sesi para receber a primeira dose do imunizante das 8h às 16h de segunda a sábado.

São necessários para recebimento da primeira dose originais e cópias de documento oficial com foto, comprovante de residência e cartão de vacina (se houver). É importante que a pessoa esteja cadastrada no portal RN + Vacina para dar agilidade à vacinação. (https://maisvacina.saude.rn.gov.br/cidadao/). Caso, não tenha o cadastro, o mesmo será feito no local de vacinação.

De acordo com levantamento da Secretaria de Saúde, foram aplicadas nos dias 03 e 04 de julho, sábado e domingo, respectivamente, 27 doses de Coronavac, sendo 19 da D1 e 08 da D2; 3.461 doses de Astrazeneca, sendo 3.262 da D1 e 199 da D2 e 855 doses da primeira dose da Pfizer, totalizando 4.343 doses aplicadas nos dois dias.