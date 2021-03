Mossoró inicia vacinação de idosos de 67, 68 e 69 anos neste domingo

Neste domingo (28), a Prefeitura de Mossoró deu início a vacinação dos idosos a faixa etária que vai de 67 a 69 anos. Este grupo poderá ter acesso à imunização nas 10 unidades básicas de saúde que estão com as portas abertas durante o final de semana.

“As equipes estão preparadas para avançar com a vacinação contra a Covid-19 e neste domingo já iniciaremos com a faixa de idade de 67 anos, 68 anos e 69 anos ou mais”, disse o prefeito Allyson Bezerra.

Segundo a secretária municipal de saúde Morgana Dantas, os idosos desta faixa etária ou mais ainda vão poder ser vacinados na segunda-feira (29), caso esta seja a preferência, por meio de agendamento em todas as UBS’s.

“Os idosos que por alguma razão não queiram ou não possam comparecer em uma das 10 UBS’s abertas no domingo, poderão ser vacinados posteriormente na UBS do seu bairro. Durante a semana estamos com as 46 unidades abertas e vacinando mediante agendamento”, disse Morgana.

UBS’s abertas dias 27 e 28 das 08h00 às 16h00:

UBS Vereador Laíre Rosado, no Alto do Sumaré;

UBS Lucas Benjamim, no Abolição 3;

UBS Chico Costa, no Santo Antônio;

UBS Marcos Raimundo, no Belo Horizonte;

UBS Maria Soares da Costa, no Alto de São Manoel;

UBS Epitácio Carvalho, nos Pintos;

UBS Francisco Nazareno, no Aeroporto;

UBS José Leão, no Alto da Conceição;

UBS Ildone Cavalcante de Freitas, nas Barrocas;

UBS Moisés Costa no Redenção.

Fonte: Assecom/PMM.