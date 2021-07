Mossoró inicia vacinação da faixa etária de 41 anos ou mais nesta sexta-feira (02)

Mossoró recebeu na noite da sexta-feira (01), um lote com 8.227 doses de imunizantes contra a Covid-19. São 6.925 doses da vacina de Oxford e 1.302 doses da vacina da Pfizer. Assim, o município estará ampliando para fins de vacinação, nesta sexta-feira (02), a faixa etária da população geral para 41 anos ou mais.

A partir desta sexta, as vacinas ainda estarão sendo empregadas na imunização dos públicos delimitados pela norma técnica da Secretaria de Estado de Saúde Pública (SESAP-RN), entre os quais: trabalhadores industriais (de diversos segmentos) e do transporte coletivo. Também estarão contempladas as lactantes de até 12 meses que têm idade de 18 anos ou mais e profissionais do Serviço Único de Assistência Social (SUAS) de 40 anos ou mais.

O atendimento a todos os grupos anunciados hoje (02), ocorre exclusivamente no Ginásio do SESI, situado no bairro Doze Anos.

No município, 3.330 doses estão reservadas pela norma técnica da SESAP para a primeira aplicação na população em geral. A Secretaria Municipal de Saúde confirma que o total enviado pelo Ministério da Saúde é insuficiente, porém, permite a continuidade da vacinação com ampliação de mais uma faixa etária.

“Vacinamos mediante a disponibilidade de doses e à medida que elas vão chegando ao município, vamos aplicando. O total mesmo não sendo suficiente vai sendo complementado por meio do envio de outras remessas que estão chegando semanalmente e isso é importante para avançarmos”, disse a secretária municipal de Saúde, Morgana Dantas.