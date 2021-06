Mossoró inicia nesta sexta-feira (25) vacinação de pessoas com 46 anos ou mais

O município de Mossoró avança na vacinação de mais uma faixa etária nesta sexta-feira (25). Pessoas com 46 anos ou mais deve se dirigir até o Ginásio do Sesi, no bairro Doze Anos até as 16h para receber a primeira dose de imunização. São necessários apresentação dos originais e cópias de documento oficial com foto, comprovante de residência e cartão de vacina (se houver).

É importante que a pessoa esteja cadastrada no portal RN + Vacina para dar agilidade à vacinação. (https://maisvacina.saude.rn.gov.br/cidadao/). Caso, não tenha o cadastro, o mesmo será feito no local de vacinação.

Mossoró deve receber mais doses ainda hoje

O município de Mossoró deve receber 10.510 doses de vacinas ainda nesta sexta-feira (25). A previsão é que os imunizantes cheguem a 2ª Unidade Regional de Saúde por volta das 12h e sejam distribuídas para a Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró às 13h.

Das 10.510 doses, 1.220 são destinadas para D2 (segunda dose). O restante será para aplicação da D1 (primeira dose). As vacinas são de quatro tipo: Pfizer, AstraZeneca, Coronavac e Janssen.