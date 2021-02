Mossoró inicia hoje vacinação de idosos acima de 90 anos

Na tarde desta quarta-feira (17), Mossoró/RN iniciará a vacinação de idosos acima de 90 anos contra o Covid-19. De acordo com as equipes das UBS’s, foram contabilizados 621 idosos nessa faixa etária. Hoje ainda começará a aplicação da segunda dose do imunizante nos profissionais de saúde e idosos institucionalizados.

Até amanhã (18/02), o município prevê concluir a etapa de vacinação dos últimos 44 idosos acamados. Ontem (16), segundo registros na plataforma RN Mais Vacina, 9.172 pessoas foram vacinadas contra o Covid. Etevaldo Lima, coordenador de imunizações da Secretaria Municipal de Saúde, confirma a retomada da vacinação após o ponto facultativo do Carnaval.

Ele destaca que a segunda e última dose da CoronaVac será aplicada nos moldes da primeira, nos sete polos de vacinação e seus locais de trabalho. Profissionais da Saúde Pública, de laboratórios e clínicas particulares serão vacinados nos mesmos locais em que receberam a primeira dose.

Morgana Dantas, secretária municipal de Saúde, reitera que não há necessidade de aglomeração. “Quem já tomou a primeira dose da vacina tem o seu reforço garantido. Todo esse processo de aplicação tem registro no RN Mais Vacina, tornando a vacinação transparente e efetiva”.