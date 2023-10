Mossoró inicia campanha de multivacinação de crianças e adolescentes

A Prefeitura de Mossoró iniciou nesta segunda-feira (2) a campanha de multivacinação voltada ao público infantojuvenil. A mobilização visa atualizar o calendário de vacinas de crianças e adolescentes de até 15 anos. A iniciativa integra mais uma das etapas “Movimento Nacional pela Vacinação”, iniciado em fevereiro pelo Governo Federal, visando retomar as altas coberturas vacinais no país.

A campanha será realizada em todas as Unidades Básicas de Saúde do município, zonas urbana e rural. E ainda, com postos extras de imunização em pontos e dias estratégicos para mobilização dos pais e responsáveis pelas crianças e adolescentes.

Além disso, a campanha ainda será realizada com ações em unidades de ensino a partir de um trabalho conjunto com o Programa Saúde na Escola (PSE), visando levar à imunização às salas de aula. Esta iniciativa, nas escolas, começa na próxima sexta-feira (6).

“Estamos dando início a mais uma importante campanha de vacinação, buscando ampliar a oferta de imunizantes e atualização dos esquemas vacinais das nossas crianças e adolescentes. Durante toda campanha trabalharemos com estratégias a fim de levar vacinas para o público em diversos espaços, não apenas nas UBSs. Para o sucesso da campanha, contamos com a colaboração e participação de toda a sociedade, mantendo a proteção das crianças e adolescentes contra doenças e agravos”, pontuou Etevaldo de Lima, coordenador de Imunizações do município.

DIA “D” — No próximo sábado (7), a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realizará o Dia ‘D’ da campanha de multivacinação. Na oportunidade, três pontos de vacinação serão disponibilizados à população.

Na data, imunização acontecerá nos seguintes locais e horários:

UBS Dr. Chico Costa — Santo Antônio — 8h às 17h;

UBS Maria Soares da Costa — Alto de São Manoel — 8h às 17h;

Partage Shopping Mossoró — 10h às 18h.