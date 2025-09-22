Mossoró imunizou mais de 6 mil cães e gatos no final de semana

A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizou no último sábado (20) o Dia “D” de vacinação contra a raiva e ultrapassou a marca de mais de 6 mil animais imunizados na ação. A campanha de vacinação antirrábica no município começou em julho pela zona rural e a partir de agosto estará na zona urbana.

A Unidade de Vigilância em Zoonoses (UVZ) disponibilizou 24 pontos de vacinação espalhados pelas quatro regiões da cidade. De acordo com o levantamento da UVZ, foram vacinados no Dia “D” 6.354 animais, sendo 4.129 cães e 2.225 gatos, respectivamente.

Coordenadora de Saúde e Bem-estar Animal, Ana Liza agradeceu a participação maciça da população mossoroense ao chamado para imunizar o seu animal de estimação no Dia “D”. “Quero agradecer a população mossoroense responsável por ter levado seus pets para a vacina no último sábado. Tivemos um número de 6.354 animais vacinados nos 24 pontos espalhados na nossa cidade. Fica aqui minha gratidão para a população que atendeu nosso chamado e vacinou seu animal de estimação”.

Ana Liza também acrescenta que a campanha antirrábica terminou no último sábado com a realização do Dia “D”, mas que a Unidade de Vigilância em Zoonoses, localizada na rua Doutor Moisés da Costa Lopes, no bairro Nova Betânia, permanece como ponto de vacinação constante, das 7h às 11h e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira.