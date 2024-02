Mossoró: homem morre ao cair de bicicleta

Um homem identificado como Nelson Freire Sales morreu após cair de bicicleta na avenida dos Automóveis, no conjunto Nova Mossoró, em Mossoró, na terça-feira 12.

A polícia relatou que o homem teve um mal súbito enquanto pedalava, resultando na queda e impacto da cabeça no chão, causando um corte profundo.

Populares informaram sobre a lesão. Apesar do acionamento do Corpo de Bombeiros, ao chegar ao local, constatou-se que a vítima já estava sem vida. O Instituto Técnico-Científico de Perícia do Rio Grande do Norte (Itep-RN) e a Polícia Civil também estiveram presentes no local do acidente fatal.