Mossoró habilita primeiro serviço de doenças raras do Rio Grande do Norte

Mossoró deu um passo importante na assistência à saúde ao habilitar o primeiro serviço especializado em doenças raras do estado do Rio Grande do Norte. A iniciativa conduzida pela Prefeitura de Mossoró, por meio da Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer, atenderá pacientes dentro do eixo 1 (doenças de origem genética), conforme estabelecido pela portaria n° 199 de janeiro de 2014, do Ministério da Saúde.

O novo serviço representa um avanço significativo para o Estado, ampliando o acesso ao diagnóstico precoce e ao acompanhamento especializado de pacientes com doenças raras. A unidade beneficiará municípios da II Macrorregião de Saúde, fortalecendo a rede de atendimento e proporcionando melhor qualidade de vida aos pacientes.

As doenças raras são condições que afetam um número reduzido de pessoas em relação à população geral. No Brasil, uma enfermidade é considerada rara quando atinge até 65 indivíduos a cada 100 mil habitantes.

Essas doenças podem ter diversas origens incluindo genética, autoimune, infecciosa ou degenerativa, e muitas delas são crônicas, progressivas e sem cura. Entre os exemplos de doenças raras estão a fibrose cística, epidermólise bolhosa, mucopolissacaridose e a doença de Gaucher.

O diagnóstico dessas condições é um dos principais desafios, devido à escassez de conhecimento sobre o tema e à necessidade de profissionais especializados. Com a implantação deste serviço, Mossoró se torna referência no atendimento a pacientes com doenças raras, promovendo um suporte mais qualificado e humanizado para a população do Rio Grande do Norte.

Por: Thiago Braga – Secom