Mossoró fica em 1º lugar no Prêmio Band Cidades Excelentes

O município de Mossoró foi o maior premiado na noite desta terça-feira (7) no Prêmio Band Cidades Excelentes 2023. Promovido pela Rede Bandeirantes de Rádio e Televisão e o Instituto Áquila, a cidade de Mossoró ficou no topo, conquistando o prêmio geral em todo o Rio Grande do Norte.

Além de ser premiada como Cidade Excelente do ano, Mossoró também conquistou os três primeiros lugares nas categorias Governança, eficiência fiscal e transparência; Educação; e Saúde e bem-estar.

Na categoria acima de 100 mil habitantes, Mossoró se destacou nas categorias Infraestrutura e Mobilidade; Sustentabilidade; e Desenvolvimento socioeconômico e gestão pública.

A cerimônia e entrega dos prêmios ocorreu na noite da terça-feira, no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte (Fiern), em Natal. O momento contou com a participação de prefeitos dos municípios potiguares e secretários municipais, além de deputados estaduais e jornalistas.

O Prêmio Band Cidades Excelentes tem como principal objetivo incentivar, reconhecer e valorizar as políticas de gestão pública, visando o desenvolvimento dos municípios, assim como espelhar o modelo de serviços prestados aos cidadãos.

“Um dia emocionante e gratificante para o povo de Mossoró. Conquistamos o 1º lugar geral na premiação nacional mais importante da gestão pública dos municípios. Além da premiação geral, conquistamos a primeira colocação em saúde, educação e governança, eficiência fiscal e transparência. Compartilho com nossa equipe e servidores esse dia histórico para Mossoró e nossa gestão”, destacou o prefeito Allyson Bezerra (União Brasil).