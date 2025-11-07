Mossoró fará vacinação contra dengue neste sábado; confira locais e público alvo

Neste sábado (8), a Prefeitura de Mossoró realizará um “Dia D” de vacinação contra a dengue, contemplando o público dos 10 aos 14 anos. Na oportunidade, a Secretaria Municipal de Saúde ofertará outros imunizantes para a população em geral, conforme critérios estabelecidos para cada faixa etária e situação vacinal.

Ao todo, serão oito pontos de vacinação, em diferentes bairros, contemplando várias regiões. A estratégia proporciona maior acesso da população ao serviço de saúde, ou seja, possibilitando aumento da proteção vacinal no município.

Confira locais e horários de vacinação:

🔵Das 8h às 12h:

✔️UBS Dr. Luís Escolástico (Santa Delmira);

✔️UBS Raimundo Renê (Boa Vista);

✔️UBS Vereador Lahyre Rosado (Sumaré);

✔️UBS Maria Soares (Alto de São Manoel);

✔️Igreja Assembleia de Deus Chafariz rua Francisco Pascoal, SN, Estrada da Raiz/Santo Antônio;

🔵Das 7h às 11h e das 12h às 16h:

✔️UBS Dr. Sueldo Câmara (Quixabeirinha);

🔵Das 8h às 16h:

✔️UBS Dr. José Leão (Alto da Conceição);

🔵Das 16h às 19 horas:

✔️7ª Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ de Mossoró.