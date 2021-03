“Mossoró está à beira de um colapso” destaca Isolda Dantas em postagem nas redes sociais

Neste domingo (28), Isolda Dantas, deputada estadual do Rio Grande do Norte, reforçou em suas redes sociais o apelo da governadora Fátima Bezerra pelo cumprimento do decreto estadual e orientações do Governo do Estado. Ela destacou que em Mossoró, até ontem, havia apenas quatro leitos de UTI Covid disponíveis.

“Diante da situação de agravamento da Covid em todo o RN a governadora Fátima Bezerra anunciou toque de recolher e medidas mais restritivas no enfrentamento à pandemia. Infelizmente, a prefeitura de Mossoró optou por NÃO SEGUIR as recomendações do governo estadual. É um risco imensurável à vida das pessoas. No momento, Mossoró conta com apenas QUATRO leitos de UTI Covid SUS disponíveis. Mossoró está à beira de um colapso! São tempos difíceis, meus amigos e amigas… Reforço o apelo da governadora: protejam-se, cuidem dos seus e sejam conscientes”.

Em reunião remota realizada no último sábado (27), o Comitê de Prevenção e Enfrentamento à Covid-19, discutiu medidas para o cumprimento do decreto municipal N° 5.959/2021, publicado no Jornal Oficial de Mossoró (JOM), na quarta-feira (24). Entre as medidas, a Guarda Civil Municipal e Agentes de Trânsito em parceria com a Vigilância Sanitária, estão reforçando a fiscalização para evitar aglomerações e garantir o uso da máscara de proteção.