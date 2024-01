Mossoró é o município do RN a gerar mais empregos entre janeiro e novembro de 2023

Mossoró segue contabilizando números positivos na geração de novos postos de trabalho em nível de Rio Grande do Norte. No balanço de janeiro a novembro de 2023, foram gerados 7.426 empregos com carteira assinada, levando em consideração o saldo entre admissões e demissões. Nenhuma outra cidade do estado registrou tantos empregos no período.

Os dados são do Cadastro Geral de Empregos e Desempregados (CAGED), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Em novembro, o saldo positivo foi de 537 vagas de trabalho. No mês, o segmento que mais gerou vagas foi o de Serviços, com 444 admissões, seguido pelo Comércio com 192 novos empregos. Levando em consideração o período de janeiro de 2021 a novembro de 2023, foi registrado saldo de 16.942 postos de trabalho formais em Mossoró.

Os resultados, de acordo com o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, são reflexo de ações executadas pela gestão no sentido de atrair a instalação de novas empresas para a cidade de Mossoró, modernizando processos e garantindo novos investimentos em setores como o supermercadista, que recentemente ampliou a sua atuação, com a chegada de empreendimentos como o Assaí Atacadista.

“Entendemos que esse resultado é consequência das ações desenvolvidas pela Prefeitura na autorização para instalação de novos empreendimentos no Município, consequentemente abertura de novas vagas, além do trabalho realizado a partir do ‘Painel de Empregos’, articulando junto às empresas os processos de recrutamento e seleção de pessoal, agilizando os processos de contratação. Tudo isso foi fundamental para o aumento no número de empregos em Mossoró”, relatou.

O Programa “Mossoró Realiza”, com obras em execução em diferentes regiões da cidade, também tem contribuído para a geração de empregos na cidade, como reforça o prefeito. “É importante destacar todas as ações de estruturação da cidade, gerando melhorias logísticas, com asfaltamento e iluminação de vias, construções, reformas, além da segurança jurídica, maior facilidade para emissão de licenças de instalação das empresas, entre outras políticas públicas”, concluiu o gestor.