“Mossoró é digital”, rebate Allyson Bezerra após ironia de Rogério Marinho

O prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra (União Brasil), respondeu indiretamente à declaração do senador Rogério Marinho (PL), que criticou o estilo de comunicação do gestor mossoroense, afirmando não ser “político de TikTok”. Em um vídeo publicado nesta terça-feira 11, Allyson afirmou que “Mossoró é digital”, enquanto anunciava a criação de três novas creches na cidade.

A publicação ocorre dias após Rogério Marinho, durante entrevista em Mossoró, afirmar que “não é político de TikTok” e que sua trajetória “é de trabalho, não de discurso bonito e efeitos visuais”. As declarações foram interpretadas como um ataque direto ao prefeito mossoroense, que tem utilizado as redes sociais como ferramenta de gestão e divulgação de obras.

Allyson Bezerra e Rogério Marinho trocam farpas. Foto: José Aldenir / Agora RN

No vídeo, Allyson assinou virtualmente três decretos para a implantação de creches nos bairros Cidade Oeste, Dom Jaime e Alto de São Manuel, ampliando em 700 o número de vagas na educação infantil do município. O prefeito destacou que, além das novas unidades, a prefeitura também aumentará a oferta de vagas nos bairros Nova Mossoró e Vingt Rosado. “Daqui de Brasília, pelo meu celular, estou assinando a criação dessas creches para publicar no Diário Oficial de hoje”, afirmou.

A fala é interpretada como uma resposta ao senador, reforçando o uso da tecnologia na administração municipal. Em outro momento do vídeo, Allyson destacou que Mossoró “é a cidade da educação”, mencionando o Prêmio Prefeito Amigo da Criança, o Selo Unicef e o reconhecimento do Ministério da Educação.

A troca de farpas ocorre em um momento de disputa velada entre os dois políticos, que são cotados para a disputa ao Governo do Estado em 2026. Marinho, principal liderança bolsonarista no RN, tem se movimentado para consolidar sua base, enquanto Allyson busca ampliar sua projeção estadual, usando a gestão mossoroense como vitrine.

Publicado no AgoraRN