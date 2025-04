Mossoró deflagra operação contra facção criminosa com ações dentro e fora de presídios

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) de Mossoró deflagrou, na manhã desta terça-feira 29, a Operação Rust, com foco no combate a crimes praticados por integrantes de organização criminosa com atuação dentro e fora dos presídios do Rio Grande do Norte.

A ação ocorreu nos municípios de Mossoró, Grossos, Nova Cruz, Patu, Caraúbas/RN, Palmas/TO e São Paulo/SP, com o cumprimento de 48 mandados judiciais, sendo 19 de prisão preventiva, 22 de busca e apreensão e 7 de bloqueio de contas bancárias, expedidos pelo Judiciário potiguar. Cerca de 200 policiais participaram da operação, que resultou na prisão de 15 suspeitos. Uma pessoa foi autuada em flagrante por porte ilegal de arma, tráfico de drogas e receptação.

Durante a investigação, foi identificado um esquema de tráfico de drogas e armas, que movimentou cerca de R$ 3 milhões. Os criminosos utilizavam codinomes como “Lojas da Família” para disfarçar os pontos de venda e apelidos de operadoras de telefonia para os entorpecentes. Entre os alvos, duas mulheres se destacam: uma, em São Paulo, suspeita de lavar o dinheiro do grupo; outra, presa em Palmas, apontada como fornecedora de drogas para Mossoró.

A operação foi coordenada pela FICCO, composta por forças de segurança federais e estaduais, incluindo Polícia Federal, SENAPPEN, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal e ITEP/RN, atuando de forma integrada no enfrentamento às organizações criminosas. As investigações seguem e podem levar ao indiciamento de 22 pessoas por crimes como tráfico, organização criminosa, lavagem de dinheiro e posse ilegal de armas.