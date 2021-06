Mossoró credencia imprensa para lançamento do MCJ virtual e Pingo da Mei Dia

A Secretaria Municipal de Cultura está solicitando aos veículos de imprensa que realizem um cadastro para que possam acompanhar o lançamento do Mossoró Cidade Junina 2021 Virtual durante o Pingo da Mei Dia, a partir de meio-dia deste sábado (12), no Teatro Municipal Dix-Huit Rosado, onde a programação completa do MCJ deverá ser apresentada.

Os veículos interessados devem enviar, até 15h desta quinta-feira (10/06), os nomes e funções dos profissionais para o e-mail: [email protected] com título Credenciamento Lançamento do MCJ 2021 Virtual. Dúvidas podem ser esclarecidas nos telefones (84) 3315-4930 / (84) 3315-4926.

Também está limitado a quantidade de profissionais: jornais, portais, revistas, rádios e blogs poderão enviar apenas um profissional e TVS até dois.

Após envio do pedido, um e-mail de confirmação será encaminhado como resposta à solicitação e com informações dos procedimentos de testagem. A entrada só será permitida com o uso de máscara e mediante apresentação de um documento oficial com foto e após o resultado negativo em um teste de Covid-19.