Mossoró começa nesta quinta-feira (22) a vacinar grupo de pessoas com comorbidades

A Prefeitura de Mossoró anunciou que irá iniciar nesta quinta-feira (22) a vacinação contra a Covid-19 do primeiro grupo de pessoas com comorbidades. Os renais crônicos que fazem tratamento de hemodiálise começarão a ser imunizados mediante uma lista nominal encaminhada pela Secretaria Municipal de Saúde ao novo ponto de vacinação criado em Mossoró. Ele terá dez vacinadores atendendo no ginásio do SESI das 8h às 16h.

A iniciativa é uma parceria entre a Prefeitura com a Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte (FIERN), Sistema S (SESI e SENAI) e ainda o Instituto Euvaldo Lodi (IEL) no suporte de estágios. De acordo com a secretária Municipal de Saúde, Morgana Dantas, a ação conta com uma grande logística que inclui além do poder público, os parceiros e voluntários.

“Nós continuamos vacinando os idosos da faixa etária dos 60 anos e todos aqueles que precisam tomar a segunda dose da vacina. Agora entramos nas comorbidades fazendo Mossoró avançar como poucas cidades do Nordeste nesta vacinação”, disse Morgana Dantas.