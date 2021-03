Mossoró começa hoje vacinação de idosos acima de 85 anos

Nesta segunda-feira (1), a Secretaria Municipal de Saúde ampliará o grupo de vacinados contra o Covid-19 com o início da imunização de idosos da faixa etária de 85 a 89 anos. Na última quinta-feira (25), o município recebeu 2.180 doses da vacina Astrazeneca/Oxford do lote de 35.500 destinadas ao Rio Grande do Norte. A Secretaria destaca que o público anterior está praticamente 100% vacinado.

“Os agentes de saúde das unidades básicas já têm um acompanhamento dos idosos nas áreas de abrangência das suas UBS’s, mas as pessoas podem informar a UBS sobre o idoso, fazer o cadastro no sistema RN Mais Vacina e a vacinação deste idoso vai acontecer com agendamento”, disse Morgana Dantas, secretária municipal de saúde.

Até agora, 12.787 pessoas já foram vacinadas em Mossoró. O Rio Grande do Norte espera ainda a remessa das 19.400 doses da Coronavac para dar continuidade ao plano de vacinação da população.