Mossoró começa a vacinação contra a Covid-19 de idosos de 73 e 74 anos nesta terça (22)

A vacinação contra a Covid-19 em Mossoró avança com mais uma parcela do escalonamento etário sendo contemplado nesta semana. A partir de terça-feira (22), as 46 unidades básicas de saúde do município começarão a imunizar os idosos de 73 e de 74 anos de idade.

A ampliação da vacinação se dá em virtude da chegada de mais doses ao estado. São ao todo, 81,7 mil doses de imunizantes, sendo 16,5 mil da Oxford/AstraZeneca e 65,2 mil vacinas da CoronaVac/Butantan.

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) inicia na tarde de hoje (21), a distribuição das doses do novo carregamento de vacinas. Para Mossoró, a nova remessa deve chegar até o começo da noite até a sede da II Unidade Regional de Saúde (II Ursap).

As vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde deverão ter como foco a ampliação da imunização de todos os trabalhadores da saúde, quilombolas, indígenas e previsão de iniciar a vacinação da população de rua. Além da continuidade da vacinação de idosos no RN, ampliando a faixa de idade para 74 e 73 anos de acordo com o plano de operação organizado em cada município.

A Sesap ainda não divulgou a norma técnica com o quantitativo de vacinas para Mossoró. O que só deverá ocorrer nas próximas horas.

Com reforço, RN chega a mais de 470 mil doses recebidas

Incluindo a remessa do último sábado , o Rio Grande do Norte já recebeu 470.540 doses de vacina contra a Covid-19. Contando com a remessa que será entregue a partir desta segunda-feira (21), a Sesap terá distribuído 444.027 doses, totalizando 94,36% das vacinas recebidas.

São 346.499 relativas à primeira dose dos fabricantes CoronaVac-Butantan (263.689) e Oxford-FioCruz (83.500), e 97.205 são relativas à segunda dose da CoronaVac já distribuídas aos municípios para que fossem aplicadas no intervalo de 28 dias depois da primeira dose.

Doses recebidas por Mossoró

Do dia 19 de janeiro até 19 de março de 2021.

1ª cota – 3.981 doses

2ª cota – Oxford: 4.450 doses

3ª cota – 1.470

4ª cota – 4.331

5º cota – 2.180

6ª cota – 1.470

7ª cota – 1.281

8ª cota – 1.470

9ª cota – 1.420

10ª cota – 610

11ª cota: 4.210

Total: 26.873